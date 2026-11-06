Artemis Gold präsentierte Quartalsergebnisse

Artemis Gold lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.60 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.480 CAD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Artemis Gold im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 357.1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 308.1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch