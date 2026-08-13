Artefact Projects präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Artefact Projects hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 1.30 INR. Im letzten Jahr hatte Artefact Projects einen Gewinn von 1.40 INR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Artefact Projects in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43.24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 31.7 Millionen INR im Vergleich zu 22.1 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch