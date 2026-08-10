Art Vivant öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Art Vivant hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 32.71 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 44.60 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.81 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch