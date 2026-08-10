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10.08.2026 06:37:00
ART FORCE JAPAN: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
ART FORCE JAPAN gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 82.63 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12.30 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ART FORCE JAPAN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 78.02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.18 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1.23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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