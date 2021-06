Art cultivé dans les nuages : le J Hotel Shanghai Tower fait ses débuts au sommet de Shanghai

SHANGHAI, 19 juin 2021 /PRNewswire/ -- Le J Hotel a inauguré aujourd'hui son premier établissement au sommet de la Shanghai Tower de 632 mètres, le plus haut gratte-ciel de Chine et le deuxième plus haut du monde. Situé au cœur de Lujiazui, offrant une vue imprenable sur toute l'étendue de Shanghai, le J Hotel rassemble de larges influences de différents domaines de l'art et de la culture pour apporter une perspective de luxe unique à Shanghai. Il allie des touches artistiques dans tout son design, depuis les suites luxueuses qui incluent le meilleur en matière de style de vie, de bien-être, de nourriture, de boissons, de technologie et de services hôteliers, offrant ainsi une expérience de voyage exclusive, conçue avec une touche chinoise authentique. Pour obtenir plus d'informations et pour réserver, veuillez contacter l'hôtel au (86 21) 3886 8888 ou visiter son site Web www.jhotel-shanghai.com.

À propos du J Brand

J est la première marque d'hôtellerie de luxe de Jin Jiang International Hotels, le plus grand groupe hôtelier de Chine et le deuxième du monde. Le nom de l'hôtel, J, est l'initiale de Jinjiang. Centré sur la philosophie chinoise de la bienveillance, l'hôtel accueille tous ses clients avec intégrité, gentillesse, professionnalisme et humanité, dans un environnement artistique composé d'éléments chinois et de services de qualité chaleureux.

Le logo de J Hotel s'inspire d'un magnolia en fleurs, symbole de Shanghai, entouré d'anneaux de rayons transparents qui procurent du dynamisme à une image statique. À travers l'importance et l'élégance de l'icône, la marque J souhaite partager sa vision, à savoir, construire un hôtel de renommée internationale à Shanghai par le biais de sa culture chinoise.

À propos de Jin Jiang Luxury Hotels (Chine)

Jin Jiang Luxury Hotels (Chine) est une société de gestion hôtelière haut de gamme créée par le groupe Jin Jiang International, qui gère plus de 40 hôtels haut de gamme, dont les marques J, Yan Garden, Jin Jiang et The Kunlun.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1535133/image.jpg