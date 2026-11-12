ARSS Infrastructure Projects veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ARSS Infrastructure Projects hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.90 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ARSS Infrastructure Projects -1428.110 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 102.53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 231.1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 114.1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch