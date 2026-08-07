Arrowhead Pharmaceuticals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Arrowhead Pharmaceuticals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Arrowhead Pharmaceuticals ein Ergebnis je Aktie von -1.260 USD vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 170.98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 75.3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 27.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch