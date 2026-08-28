Arrow Exploration präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Arrow Exploration hat sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Arrow Exploration in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 115.61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 47.4 Millionen CAD im Vergleich zu 22.0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch