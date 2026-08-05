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05.08.2026 06:37:00
Arriyadh Development Company Bearer: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Arriyadh Development Company Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.25 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.300 SAR je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 73.9 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Arriyadh Development Company Bearer einen Umsatz von 72.9 Millionen SAR eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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