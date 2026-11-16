Arrive AI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Arrive AI hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Arrive AI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3.37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6.240 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 300 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0.0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch