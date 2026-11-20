Arribatec Group ASA Registered hat am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.10 NOK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.200 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4.07 Prozent auf 131.4 Millionen NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 137.0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch