Array Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Array Technologies hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.05 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.190 USD je Aktie erzielt worden.

Array Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 342.1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 362.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch