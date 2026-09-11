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11.09.2026 06:37:00
Arr Planner veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Arr Planner stellte am 10.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 94.03 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 66.56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Arr Planner im vergangenen Quartal 14.74 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16.71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arr Planner 12.63 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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