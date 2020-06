Aroundtown startet Aktienrückkauf für bis zu 500 Millionen Euro - Aktie profitiert

Aroundtown macht beim kürzlich angekündigten Aktienrückkauf ernst.

Bis zum Jahresende können bis zu 120 Millionen Aktien zu einem maximalen Volumen von 500 Millionen Euro an der Börse gekauft werden, wie das Immobilienunternehmen mitteilte. Der Rückkauf werde am Mittwoch beginnen und laufe bis zum Ende des Jahres. Maximal will der Konzern 8,9 Prozent der Stimmrechte einsammeln.

Aroundtown erklärte, man mache vom günstigen Kursniveau Gebrauch. Das Unternehmen, das kürzlich mit TLG Immobilien fusionierte, hat für 400 Millionen Euro Immobilien verkauft, die entweder nicht Teil des Krengeschäftes sind oder deren Potenziale bereits gehoben wurden. Für 220 Millionen Euro seien die Verkäufe bereits abgeschlossen, hiess es.

Der Aktienrückkauf kommt anstelle einer Dividendenzahlung, die Aroundtown angesichts der ungewissen wirtschaftlichen Aussichten im Zuge der Coronavirus-Pandemie vor knapp zwei Wochen zunächst abgeblasen hat. Ende Mai hiess es, man bereite stattdessen ein Rückkaufprogramm vor.

Die Aroundtown-Aktie legt via XETRA zur Stunde 12,06 Prozent zu auf 5,54 Euro.

