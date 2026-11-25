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25.11.2026 08:17:44
Aroundtown sieht Einmalgewinn von über 1 Mrd Euro bei Erwerb LEG-Anteil
Von Ulrike Dauer
DOW JONES--Aroundtown rechnet mit einem Einmalgewinn von mehr als 1 Milliarde Euro im Zusammenhang mit dem Erwerb der 24,98-prozentigen Beteiligung am Düsseldorfer Wohnimmobilienkonzern LEG.
Die Aktien seien durch die Aroundtown-Tochter Grand City Properties (GCP) "mit einem erheblichen Abschlag auf den Buchwert erworben worden", teilte der Luxemburger MDAX-Konzern mit.
Aroundtown bestätigte, dass der Konzern die LEG-Beteiligung als Finanzinvestition ansieht und dass diese nach Finanzierungskosten zu einem FFO-I-Zuwachs von rund 20 Prozent führen dürfte. Unterstützt werde dies durch die stabilen und wiederkehrenden Dividenden von LEG. Die volle Auswirkung über eine gesamte Periode hinweg werde sich im kommenden Geschäftsjahr zeigen. LEG zähle mit einem Portfolio von rund 20 Milliarden Euro zu den grössten Wohnimmobilienunternehmen Deutschlands und werde den Anteil des Wohnimmobiliensegments bei Aroundtown signifikant erhöhen. Aroundtown bekräftigte, dass das Unternehmen seinen LEG-Anteil nach eigenem Ermessen opportunistisch auf bis zu 29,9 Prozent aufstocken kann. Ebenso kann er die Investition je nach Marktbedingungen jederzeit ganz oder teilweise veräussern.
Die LEG-Investition ergänze eine Reihe wertsteigernder Massnahmen bei Aroundtown im Laufe des Jahres 2026. Unter anderem hat Aroundtown seinen Anteil an GCP auf 85 Prozent erhöht von 62,5 Prozent.
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/cbr
(END) Dow Jones Newswires
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