Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
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28.08.2026 20:42:15
Aroundtown SA: Release of a capital market information
|
Aroundtown SA (N/A)
Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 and Sec. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 – 31 Interim Announcement
In the period from 24 August 2026 up to and including 28 August 2026, Aroundtown SA bought back a total of 75,549 shares of Aroundtown SA under the share buyback program; on 26 January 2026, Aroundtown SA disclosed pursuant to Art. 2 Sec. 1 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 the beginning of the share buyback on 26 January 2026.
The overall volume of the shares bought back daily and the daily volume-weighted average stock market prices of the shares per trading venue are as follows:
The purchases of the Aroundtown SA shares were carried out by a bank commissioned by Aroundtown SA, with trading limited to the trading venues Xetra (XETA), CBOE Europe (CEUX), Turquoise Europe (TQEX), and Aquis Exchange Europe (AQEU).
The purchases are also published on the website of Aroundtown SA at https://www.aroundtown.de/investor-relations/equity/share/share-buy-back/.
Berlin, 28 August 2026
Aroundtown SA
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
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|Category Code:
|MSCL
|TIDM:
|N/A
|LEI Code:
|529900H4DWG3KWMBMQ39
|Sequence No.:
|441412
|EQS News ID:
|2390616
|End of Announcement
|EQS News Service
|
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
20:48
|EQS-CMS: Publication pursuant to Article 5(1)(b) and (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(2) and (3) of the Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 - Final Announcement (EQS Group)
|
20:42
|Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
20:41
|EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt im Plus (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
27.08.26
|XETRA-Handel: MDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen MDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Aroundtown SA
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.05.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|21.04.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.03.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.12.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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