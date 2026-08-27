Aroundtown SA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aroundtown SA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Aroundtown SA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.120 EUR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 382.0 Millionen EUR gegenüber 380.6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch