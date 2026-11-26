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26.11.2026 06:37:00
Aroundtown SA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Aroundtown SA lud am 25.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0.04 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aroundtown SA 0.170 EUR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 293.4 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 386.4 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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