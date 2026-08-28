Aroundtown gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aroundtown lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0.07 USD gegenüber 0.270 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 444.2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 431.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch