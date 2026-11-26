Aroundtown hat am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.09 USD gegenüber 0.400 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25.25 Prozent zurück. Hier wurden 337.6 Millionen USD gegenüber 451.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch