Aro Granite Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aro Granite Industries hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 23.72 Prozent auf 206.2 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 270.4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch