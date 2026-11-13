Aro Granite Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aro Granite Industries hat am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 5.31 INR gegenüber -1.660 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Mit einem Umsatz von 177.7 Millionen INR, gegenüber 202.7 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12.33 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch