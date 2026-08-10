Arnold: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Arnold veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 5.90 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arnold noch ein Gewinn pro Aktie von 5.41 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 711.2 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 448.3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch