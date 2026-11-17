Armlogi äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.45 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.400 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36.9 Millionen USD – eine Minderung von 25.35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 49.5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch