Armlogi Aktie 129906171 / US0422551095
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28.09.2026 19:42:03
Armlogi Holding FY26 Loss Widens From Higher Expenses
(RTTNews) - Monday, Armlogi Holding Corp. (BTOC), a third-party logistics company, reported a wider loss in fiscal year 2026, compared to the prior year, due to higher expenses.
Net loss for the year widened to $20.87 million or $0.47 per share from $15.35 million or $0.37 per share a year ago.
Total operating costs and expenses went up to $21.97 million from $14.68 million last year.
Revenue for the year decreased to $185.84 million from $190.41 million in the previous year.
On the Nasdaq, the shares were trading 1.19 percent down at $0.2555.
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Armlogi Holding Corp Regsitered Shs
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Analysen zu Armlogi Holding Corp Regsitered Shs
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Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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