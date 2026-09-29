Armlogi gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Armlogi stellte am 28.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.12 USD gegenüber -0.130 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 43.1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Armlogi vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0.470 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.370 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2.40 Prozent auf 185.84 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 190.41 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch