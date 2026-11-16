Armanino Foods Of Distinction hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Armanino Foods Of Distinction hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde mit 0.15 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.150 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Umsatzseitig wurden 21.7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Armanino Foods Of Distinction 19.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch