Arman Financial Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Arman Financial Services gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 42.96 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -13.900 INR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.02 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1.51 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch