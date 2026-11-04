Armada Hoffler Properties präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Armada Hoffler Properties gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.07 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Armada Hoffler Properties ein EPS von -0.040 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 45.57 Prozent auf 52.3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 96.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch