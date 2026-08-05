Armada Hoffler Properties: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Armada Hoffler Properties hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.25 USD. Im Vorjahresquartal waren 0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 52.6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 48.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 101.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch