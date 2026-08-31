Arm Aktie News: Arm am Abend mit Kursplus

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 240,84 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'394 Punkten liegt. Der Kurs der Arm-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 243,69 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 239,00 USD. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 214'095 Aktien.

Bei 452,54 USD erreichte der Titel am 19.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Arm-Aktie 87,90 Prozent zulegen. Am 06.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,03 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Arm 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 hat Arm in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.29 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.05 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Arm am 04.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 10.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,23 USD je Aktie in den Arm-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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