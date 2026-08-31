Arm Aktie News: Arm präsentiert sich am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr sprang die Arm-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 241,02 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'305 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Arm-Aktie bei 243,69 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 239,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 96'391 Arm-Aktien den Besitzer.

Bei 452,54 USD erreichte der Titel am 19.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Arm-Aktie derzeit noch 87,76 Prozent Luft nach oben. Am 06.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,03 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Arm-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 29.07.2026 lud Arm zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.29 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.05 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Arm Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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