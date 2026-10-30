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30.10.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Bären lasten am Freitagabend auf Arm
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 11,6 Prozent bei 202,33 USD.
Die Arm-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 11,6 Prozent bei 202,33 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 28'271 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Arm-Aktie bei 198,81 USD. Bei 206,98 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Arm-Aktien beläuft sich auf 1'455'481 Stück.
Am 19.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 452,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Arm-Aktie derzeit noch 123,66 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2026 auf bis zu 100,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Arm-Aktie derzeit noch 50,56 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Arm-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Arm 0,000 USD aus. Arm veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 USD, nach 0,12 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.29 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.05 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Arm wird am 04.11.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 10.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 2,21 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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