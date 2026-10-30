Arm Aktie News: Anleger setzen Arm am Freitagnachmittag unter Druck

Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 10,6 Prozent im Minus bei 204,49 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 28'576 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Arm-Aktie bei 203,24 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 206,98 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 696'315 Arm-Aktien den Besitzer.

Am 19.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,54 USD. Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 121,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,03 USD. Mit einem Kursverlust von 51,08 Prozent würde die Arm-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Arm seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 29.07.2026 legte Arm die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Arm 1.29 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 10.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Arm.

Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2027 2,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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