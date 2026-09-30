Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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30.09.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Arm am Abend mit Abschlägen
Die Aktie von Arm gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Arm-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 288,40 USD.
Die Arm-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 288,40 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'542 Punkten steht. Im Tief verlor die Arm-Aktie bis auf 283,50 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 293,67 USD. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 576'770 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 452,54 USD. Dieser Kurs wurde am 19.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,91 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2026 bei 100,03 USD. Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 65,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 29.07.2026 lud Arm zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.29 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Arm einen Umsatz von 1.05 Mrd. USD eingefahren.
Arm wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen. Am 10.11.2027 wird Arm schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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