Arm Aktie News: Arm verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Arm-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 289,67 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 30'560 Punkten steht. Im Tief verlor die Arm-Aktie bis auf 288,61 USD. Bei 293,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 207'439 Arm-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.06.2026 bei 452,54 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Arm-Aktie derzeit noch 56,23 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2026 bei 100,03 USD. Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 65,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Arm-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 29.07.2026 legte Arm die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,25 USD. Im letzten Jahr hatte Arm einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.29 Mrd. USD – ein Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arm 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 04.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Arm veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 10.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,23 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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