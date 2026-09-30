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Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058

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30.09.2026 16:29:00

Arm Aktie News: Arm verzeichnet am Nachmittag Verluste

Arm Aktie News: Arm verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Arm. Das Papier von Arm gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 289,67 USD abwärts.

Arm Holdings
248.78 CHF 2.30%
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Die Arm-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 289,67 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 30'560 Punkten steht. Im Tief verlor die Arm-Aktie bis auf 288,61 USD. Bei 293,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 207'439 Arm-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.06.2026 bei 452,54 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Arm-Aktie derzeit noch 56,23 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2026 bei 100,03 USD. Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 65,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Arm-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 29.07.2026 legte Arm die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,25 USD. Im letzten Jahr hatte Arm einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.29 Mrd. USD – ein Plus von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arm 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 04.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Arm veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 10.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,23 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Short 14’724.29 13.90 SY7BHU
Short 15’268.03 8.95 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’637.70 01.10.2026 09:45:42
Long 13’296.17 19.48 SOB7MU
Long 12’997.69 13.69 S95BFU
Long 12’447.97 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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Arm Holdings am 30.09.2026

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