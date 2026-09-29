Arm Aktie News: Arm legt am Abend zu

Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 4,8 Prozent im Plus bei 296,80 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'324 Punkten steht. Die Arm-Aktie legte bis auf 300,93 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 291,14 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 834'040 Arm-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,54 USD. Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 52,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2026 Kursverluste bis auf 100,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Arm-Aktie derzeit noch 66,30 Prozent Luft nach unten.

Für Arm-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Arm gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,25 USD. Im letzten Jahr hatte Arm einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.29 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Arm einen Umsatz von 1.05 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Arm am 04.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 10.11.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 USD je Arm-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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