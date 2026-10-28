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28.10.2026 16:29:00
Arm Aktie News: Arm am Mittwochnachmittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Arm. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,9 Prozent auf 233,25 USD zu.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Arm-Papiere um 16:28 Uhr 2,9 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'683 Punkten notiert. Die Arm-Aktie zog in der Spitze bis auf 233,52 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 231,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 297'283 Arm-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 452,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.06.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 94,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2026 auf bis zu 100,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Arm-Aktie mit einem Verlust von 57,11 Prozent wieder erreichen.
Arm-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Arm liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,12 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 1.29 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.05 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 10.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Arm.
Experten taxieren den Arm-Gewinn für das Jahr 2027 auf 2,21 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
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