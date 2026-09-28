Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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28.09.2026 20:27:13
Arm Aktie News: Arm am Montagabend im Keller
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 7,4 Prozent auf 287,21 USD abwärts.
Die Arm-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 7,4 Prozent auf 287,21 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'335 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Arm-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 279,25 USD aus. Bei 306,62 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'374'128 Arm-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.06.2026 bei 452,54 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Arm-Aktie mit einem Kursplus von 57,56 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,03 USD am 06.02.2026. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 187,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Arm-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Arm 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Arm am 29.07.2026. Das EPS belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,12 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.29 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Arm einen Umsatz von 1.05 Mrd. USD eingefahren.
Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Arm Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Arm einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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