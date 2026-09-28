Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
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28.09.2026 16:29:00
Arm Aktie News: Arm bricht am Montagnachmittag ein
Die Aktie von Arm gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Arm-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 9,2 Prozent auf 281,66 USD nach.
Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 9,2 Prozent im Minus bei 281,66 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 30'290 Punkten steht. In der Spitze büsste die Arm-Aktie bis auf 281,25 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 306,62 USD. Bisher wurden heute 635'263 Arm-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 452,54 USD erreichte der Titel am 19.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 37,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2026 auf bis zu 100,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Arm-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Arm liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,12 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1.29 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.05 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 10.11.2027.
In der Arm-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 2,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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