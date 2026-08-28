Arm Aktie News: Arm am Freitagabend mit kräftigen Verlusten

Um 20:26 Uhr ging es für die Arm-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,4 Prozent auf 241,37 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'426 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Arm-Aktie bei 240,02 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 250,99 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 529'168 Arm-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,54 USD) erklomm das Papier am 19.06.2026. Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 87,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 100,03 USD fiel das Papier am 06.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 58,56 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Arm-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Arm liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,12 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Arm in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.29 Mrd. USD im Vergleich zu 1.05 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Arm am 04.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 10.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,23 USD je Arm-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

Palantir zündet den Turbo: Chip-Aktien wie Intel, Arm, Marvell, D-Wave und Co. auf der Überholspur

Arm legt gemischte Quartalszahlen vor - Aktie reagiert mit Gewinnen

Ausblick: Arm gewährt Anlegern Blick in die Bücher