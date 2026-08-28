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28.08.2026 16:29:00

Arm Aktie News: Arm am Nachmittag auf rotem Terrain

Arm Aktie News: Arm am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Arm gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Arm-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 247,56 USD.

Arm Holdings
202.72 CHF -4.29%
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Die Arm-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 247,56 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'585 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Arm-Aktie bis auf 246,94 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 250,99 USD. Zuletzt wechselten 160'382 Arm-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.06.2026 bei 452,54 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 82,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Am 06.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,03 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Arm-Aktie. Arm veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1.29 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 10.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Arm.

Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2027 2,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com
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