Arm Aktie News: Arm schiebt sich am Dienstagabend vor

Im NASDAQ-Handel gewannen die Arm-Papiere um 20:26 Uhr 1,4 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'670 Punkten liegt. Bei 227,82 USD markierte die Arm-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 224,34 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 505'643 Arm-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 452,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 49,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,03 USD ab. Mit einem Kursverlust von 55,82 Prozent würde die Arm-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Arm am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,12 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.05 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.29 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Arm-Bilanz für Q2 2027 wird am 04.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 10.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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