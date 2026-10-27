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27.10.2026 16:29:00
Arm Aktie News: Arm gewinnt am Nachmittag
Die Aktie von Arm gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Arm legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 225,54 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,0 Prozent auf 225,54 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'608 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Arm-Aktie bei 227,82 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 224,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 267'029 Arm-Aktien.
Am 19.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 452,54 USD an. Mit einem Zuwachs von 100,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 100,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Arm-Aktie derzeit noch 55,65 Prozent Luft nach unten.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Arm am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,12 USD im Vorjahresquartal. Arm hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.29 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.05 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Arm-Bilanz für Q2 2027 wird am 04.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 2,21 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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