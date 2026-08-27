Arm Aktie News: Arm springt am Nachmittag hoch

Die Arm-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,6 Prozent auf 265,07 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'530 Punkten notiert. Der Kurs der Arm-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 267,42 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 255,33 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 332'118 Arm-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 452,54 USD. Dieser Kurs wurde am 19.06.2026 erreicht. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 41,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2026 Kursverluste bis auf 100,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 62,26 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Arm am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.05 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.29 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 10.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Arm.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 2,23 USD je Arm-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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