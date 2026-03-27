Arm Aktie News: Arm am Nachmittag massiv unter Druck

Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 6,7 Prozent auf 144,47 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 23'346 Punkten liegt. Die Arm-Aktie sank bis auf 142,21 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 151,53 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'351'791 Arm-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 183,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Arm-Aktie somit 21,12 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 80,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Arm-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,001 USD belaufen. Am 04.02.2026 hat Arm in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 983.00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Arm-Bilanz für Q4 2026 wird am 06.05.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 12.05.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Arm.

Experten taxieren den Arm-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,75 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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