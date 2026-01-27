Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.01.2026 20:27:13

Arm Aktie News: Arm am Abend mit positiven Vorzeichen

Arm Aktie News: Arm am Abend mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Arm. Zuletzt ging es für das Arm-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 115,86 USD.

Arm Holdings
90.03 CHF -1.17%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr stieg die Arm-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 115,86 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 25'958 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Arm-Aktie sogar auf 117,39 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 116,15 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 834'405 Arm-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 183,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Arm-Aktie mit einem Kursplus von 58,09 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,00 USD ab. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 44,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Arm am 05.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,10 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.14 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 844.00 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Arm wird am 04.02.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 10.02.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Arm ein EPS in Höhe von 1,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

