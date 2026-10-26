Arm Aktie News: Arm springt am Montagabend hoch

Das Papier von Arm konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 6,9 Prozent auf 224,91 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'318 Punkten liegt. Der Kurs der Arm-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 225,30 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 211,21 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 572'004 Arm-Aktien.

Bei 452,54 USD markierte der Titel am 19.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 101,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2026 auf bis zu 100,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 erhielten Arm-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Arm veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,12 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1.29 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Arm 1.05 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Arm rechnen Experten am 10.11.2027.

In der Arm-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 2,21 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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