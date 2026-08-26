Arm Aktie News: Arm gewinnt am Abend an Fahrt

Das Papier von Arm konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,6 Prozent auf 247,83 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'207 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Arm-Aktie bei 248,68 USD. Bei 240,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 378'779 Arm-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 452,54 USD erreichte der Titel am 19.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 82,60 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 147,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Arm-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Arm am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Arm ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Arm in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.29 Mrd. USD im Vergleich zu 1.05 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Arm Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,23 USD je Aktie in den Arm-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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