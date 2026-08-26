Arm Aktie News: Arm am Nachmittag mit Verlusten

Die Arm-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 240,43 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'121 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Arm-Aktie bis auf 239,20 USD. Bei 240,26 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 145'005 Arm-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.06.2026 bei 452,54 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 88,23 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2026 bei 100,03 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Arm-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Arm veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,12 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 1.29 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.05 Mrd. USD umgesetzt.

Am 04.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,23 USD je Arm-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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